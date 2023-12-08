تعرف على تفاصيل لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة

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القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدين فى غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تعرف على اللجان في محافظة البحيرة...