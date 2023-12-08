شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدين فى غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تعرف على اللجان فى محافظة الإسماعيلية...