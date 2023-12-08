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تعرف لجان تصويت الوافدين فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط

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القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدين في غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

تعرف على اللجان في محافظة أسيوط...

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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