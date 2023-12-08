شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"الوفد": مشاركة الأحزاب تنعكس على تمثيلها بالاستحقاقات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عيد هيكل، القيادي بحزب الوفد، إن وجود 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية بينهم 3 من أحزاب سياسية مختلفة بمثابة رؤية جديدة لدى الأحزاب ورغبة جديدة فى التفاعل بإيجابية مع الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، مشيرا إلى أن المشهد الانتخابى سيعكس صورة مشرفة عن الدولة المصرية التى تقف مؤسساتها عن مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأضاف "هيكل"، أن الانتخابات الرئاسية تجرى فى مناخ من الديمقراطية والنزاهة والشفافية، الأمر الذى يجعل يزيد من تأثير الصوت الانتخابى، داعيا الشعب المصرى للمشاركة بفاعلية فى الانتخابات، قائلا:" مصر للجميع وتتسع للجميع ومستقبلها فى يد المواطن المصرى".

وشدد القيادى بحزب الوفد على المكاسب التي ستحصدها الأحزاب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، سواء على المستوى الشعبي أو السياسي، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة زخما غير مسبوق سينعكس على تمثيل الأحزاب في البرلمان القادم بغرفتيه (النواب- الشيوخ)، مشددا على ضرورة دعم الأحزاب من خلال تطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات القادمة.