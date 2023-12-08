شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الغد: انعقاد دائم خلال أيام الانتخابات الثلاثة لمتابعة سير الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ورئيس المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية اعتبار جميع لجان الحزب المركزية ولجانه الإقليمية فى حالة انعقاد دائم طوال ايام الانتخابات الرئاسية الثلاثة القادمة الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر القادم من 9 صباحا إلى العاشرة مساء يوميا.

ويتواجد رئيس الحزب بنفسه يوميا بالأيام الثلاثة بالمقر المركزى للحزب كما يتواجد جميع نواب الرئيس ومساعدوه بالتناوب لمتابعة سير العملية الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية والتواصل مع أعضاء اللجان الاقليمية بمختلف المحافظات.