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الحوار الوطنى يدعو المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

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القاهرة - سامية سيد - دعا عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني ولجانه المختلفة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، مؤكدين على أن المشاركة واجب وطني لكل مواطنة ومواطن مصرى.

وقال الحوار الوطني في فيديو له أعده عبر صفحته الرسمية :"استكمالا للدور التوعوي، أعضاء الحوار الوطني يدعون المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واختيار ما يرونه حسب اختيارهم الحر".

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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