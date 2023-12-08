شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يدعو المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني ولجانه المختلفة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، مؤكدين على أن المشاركة واجب وطني لكل مواطنة ومواطن مصرى.

وقال الحوار الوطني في فيديو له أعده عبر صفحته الرسمية :"استكمالا للدور التوعوي، أعضاء الحوار الوطني يدعون المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واختيار ما يرونه حسب اختيارهم الحر".