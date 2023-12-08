شكرا لقرائتكم خبر عن "الحزب الناصرى" يدعو المواطنين لتكثيف المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت غرفة عمليات الحزب العربي الناصرى ، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، لبحث استعدادات الحزب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجري على مدار أيام 10 و 11 و12 ديسمبر الجاري، حيث أكد "أبو العلا"، على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية في القاهرة والمحافظات وكذلك الأمانات النوعية وضرورة تنفيذ خطة الحزب بكل دقة للمشاركة في التصويت ، مشيرا إلى أن الحزب جزء من تحالف الأحزاب المصرية.

وأضاف "أبوالعلا"، ان الحزب يخوض معركة من أجل الوطن من خلال تشجيع المواطنين على المشاركة الجماهيرية في الانتخابات.

وثمن الدكتور محمد أبو العلا ، جهود قيادات الحزب وأعضاؤه، مؤكدا أن الحزب مفتوح ويعمل 24 خلال الأيام الخمسة القادمة، وحتي نهاية التصويت، قائلا: "نخوض معركة وطنية لنثبت لكل الدنيا أن في مصر شعب عظيم يقف خلف دولته."

ومن جانبه أكد محسن جلال، نائب رئيس الحزب وأمين الحزب بالمنوفية، أن محافظة المنوفية على استعداد تام للمشاركة بكل قوة في العملية الانتخابية.

وأضاف الدكتور عمرو أبو العلا، أمين الشباب، أن كل شباب الحزب علي مستوي الجمهورية في كامل جاهزيتهم للمشاركة في التصويت والحشد.

كما أكد محمد الدشناوي، القيادى بالحزب، أن أمانة القاهرة فتحت جميع مقراتها للمساهمة في توعية الجماهير بضرورة المشاركة الإيجابية.

وبدوره أكد إبراهيم رمضان، أمين العمل الجماهيري وأمين القليوبية، أن جماهير القليوبية علي قلب رجل واحد من أجل الخروج بصورة حضارية عن الانتخابات الرئاسية.