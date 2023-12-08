شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: الحياة الحزبية ربحت فى انتخابات الرئاسة بوجود 3 مرشحين حزبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن جميع الأحزاب في انتخابات 2024 ربحت وخاصة الأحزاب التى دفعت بمرشحين في السابق الرئاسى، مضيفا: "خلال الفترة الماضية تقدمت الـ3 أحزاب التي دفعت بمرشحين للمواطن، وقدمت نفسها وبرامجها وهذا ينعكس بالإيجابية على جميع الأحزاب السياسية المصرية، حيث خرجت من خانة الركود إلى الإعلان والتواجد وسط الجماهير هو ما يثرى الحياة الحزبية فى مصر".

وأضاف "فهمى" خلال تصريحات لـ ”الخليج 365” أنه من المفترض على الأحزاب استثمار المناخ القائم للاستمرار في تقديم نفسها لتستكمل الحراك الذى بدأ منذ انطلاق دعوة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "فهمى" إن القضية ليست المكاسب أو خسارة في الانتخابات الرئاسية بل المكسب الرئيسي يتمثل في إنعاش الحياة الحزبية، وخاصة أن مصر مقبلة خلال الأعوام المقبلة على استحقاقات أخرى كالمحليات والبرلمانية، مضيفا: "الأيام المقبلة فرصة ذهبية لسائر الأحزاب لتقديم نفسها والتواجد وسط المواطنين".

وأشاد فهمى "بأداء الـ3 أحزاب التي خاضت الانتخابات الرئاسية موجها التحية للإعلام المصري وخاصة الشركة المتحدة التي لعبت دورا بارزا في الانتخابات الرئاسية وأبرزت أنشطة وبرامج المرشحين".

وقال إن "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قامت بدور وطني خلال فترة الدعاية الانتخابية ومنحت لكل مرشح 100 دقيقة مجانية لإعلان برامجهم السياسية".