شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" للناخبين: صوتك من يقرر مصير هذا الوطن فى مرحلة دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إن المشاركة الإيجابية في سباق الانتخابات الرئاسية الذى ينطلق الأحد القادم، واجب وطني وحق من الحقوق السياسية التى كفلها القانون، لذا يجب على كل مواطن الإدلاء بصوته والتعبير عن رأيه ليقرر مصير هذا الوطن في تلك المرحلة الدقيقة للغاية، التي تتشابك بها الملفات الاقتصادية والسياسية، فكافة المصريين يجب أن يعلموا أن صوتهم يحسم استحقاق هام في مرحلة لا يستهان بها.

وأشار نائب ريس حزب الحرية المصري، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن المشاركة بكثافة وقوة في هذا الاستحقاق الانتخابي يعكس مكانة وصورة مصر أمام العالم أجمع، كما أن المشاركة في الانتخابات ممارسة حقيقية للديمقراطية، كما إنها تشكل نقطة فارقة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي انطلقت منذ سنوات ونجنى ثمارها في التنمية العمرانية والنقلة الحضارية في الطرق والزراعة الصناعة، لذا لابد من أن نتوج هذه المسيرة بالمشاركة الإيجابية.