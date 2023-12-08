الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديَين خلال عملية في غزة الليلة الماضية لتحرير محتجزين لدى "حماس"

أكّد المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "جنديَّين من الجيش أُصيبا اللّيلة الماضية بجروح خطيرة، خلال عمليّة في ​قطاع غزة​، لتحرير مختطفين محتجزين لدى حركة "حماس".

وأشار، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة داهمت مكانًا تابعًا لـ"حماس"، وقضت على مخرّبين كانوا قد شاركوا في عمليّة اختطاف واحتجاز المختطفين. ولم يتمّ تحرير مختطفين في هذه العمليّة"، مؤكّدًا أنّ "الجيش يواصل العمل بمختلف الطّرق العملياتيّة والاستخباراتيّة، مع جهاز الأمن العام، لتحرير المختطفين والمختطفات وجمع المعلومات عنهم".

وكشف أنّ "ممثّلي الجيش الإسرائيلي يجري اتصالات منتظمة مع عائلات المختطفين، لإطلاعها على أيّ معلومات مؤكّدة عن أحبّائهم".