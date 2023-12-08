الأمين العام لمنظمة "أوبك" دعا إلى رفض أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في "كوب 28"

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، أعضاء المنظمة الـ23 وشركاءها، إلى "الرفض الاستباقي لأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي".
وبدأ مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" المنعقد في دبي، اليوم الجمعة، أعمال أسبوعه الأخير بمفاوضات يتوقع أن تركز على مستقبل الوقود الأحفوري، وتأثيره على كوكب الأرض الذي يعاني من احتباس حراري خطير.
وحث رئيس المؤتمر سلطان الجابر مندوبي الدول على "المضي قدماً في إنجاز العمل المتبقي بأمل التوصل إلى اتفاق في نهاية المؤتمر"، لافتاً الى أنه "لدينا فرصة لإحداث نقلة نوعية يمكن أن تحدد شكل الاقتصادات العالمية ومستقبلنا، وتضع الفئات الأكثر ضعفاً في قلب العمل المناخي".
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