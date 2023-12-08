"حماس" طالبت مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب الوحشية في غزة

طالبت حركة "حماس"، مجلس الأمن وكل دول العالم، بـ"وقف الحرب الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة قبل فوات الأوان".
واعتبرت "حماس"، في بيان، أن "قطاع غزة يمر بمرحلة خطيرة على كافة المستويات، خاصة على المستوى الإنساني والإغاثي والغذائي والمائي والصحي".
وكان قد اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مستهل اجتماع طارئ لمجلس الأمن، ان "وحشية حماس لا يمكنها تبرير العقاب الجماعي للفلسطينيين"، لافتاً الى أنه "لا يزال نحو 130 رهينة محتجزين. ادعو إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط، فضلا عن معاملتهم بشكل انساني والسماح بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحين إطلاق سراحهم".
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