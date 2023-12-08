وفد من وزارتَي الخارجية والدفاع الفرنسيتين زار علامة: قلقون من تدهور الوضع ولا تعديل للقرار 1701

التقى رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة والمغتربين النّيابيّة النّائب ​فادي علامة​ في دارته، وفدًا رفيعًا من وزارتَي الخارجيّة والدّفاع الفرنسيّتَين، بحضور السّفير الفرنسي في ​لبنان​ هيرفيه ماغرو.

وأشار علامة إلى أنّ "اللّقاء تخلّله بحث في التّطوّرات الأمنيّة عند الحدود الجنوبيّة مع فلسطين المحتلة، فأكّد الوفد "قلق ​فرنسا​ من تدهور الوضع في ​جنوب لبنان​، كما الحرص على تعزيز الامن والاستقرار"، لافتًا إلى أنّ في ما يتّصل بالقرار الأممي ​1701​، أكّد الوفد أنّ "لا تعديل على هذا القرار، وأنّ الجهود تنصبّ من أجل إيجاد حلول عبر القنوات الدّبلوماسيّة".

ضمّ الوفد المدير العام للشّؤون السّياسيّة والأمنيّة في وزارة أوروبا والشّؤون الخارجيّة فريديريك موندولوني، المديرة العامّة للعلاقات الدّوليّة والاستراتيجيّة في وزارة الجيوش الفرنسية اليس روفو، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الوزارتين.