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وزير الخارجية: معبر رفح لم يغلق منذ بداية الحرب على غزة

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أكد وزير الخارجية سامع شكري أن معبر رفح لم يغلق منذ بداية الحرب في غزة، ولم يكن نقطة لحصار الفلسطينيين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. 

وفي تصريحات له خلال جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، قال "شكري" إن الوضع الإنساني في قطاع غزة منهار، مشيرا إلى ضرورة التحرك الفوري لدخول المساعدات الإنسانية.

وشارك وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية في جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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