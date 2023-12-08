تبدأ من 250 جنيهًا.. أسعار بيع اللحوم البلدي بمنافذ وزارة الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح السلع بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

وقال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الدولة تحرص على تلبية احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة وجه بضرورة ضخ كميات إضافية من المنتجات الغذائية فى منافذ الوزارة.

وأضاف القرش في تصريح لـ"الخليج 365"، أن سعر اللحوم البلدي يبلغ 250 جنيهًا، بينما جاء سعر اللحوم المجمدة من 170 لـ 190 جنيها، واللحم الضأن 140 جنيهًا، فيما جاء سعر الكبدة بـ 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فيبلغ سعره 150 جنيهًا، وسجل السجق 95 جنيهًا.

ولفت إلى أن منتجات وزارة الزراعة تعد هي الأرخص في السوق، لإنتاجها داخل مزارع الوزارة وبيعها في المنافذ دون حلقات وسيطة، بالإضافة إلى ميزة ضمان سلامة وجودة السلع المباعة، والتأكد من عرضها على أطباء بيطريين متخصصين بشكل دوري.

وأشار إلى أنه تم فتح عدد من المنافذ وإطلاق مجموعة من المعارض الخاصة بمبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" فى أكثر من مكان على مستوى الجمهورية، موضحا أنه لدينا أكثر من 243 منفذا، و33 منفذ متنقل تحت تصرف الحكم المحلي.

وتابع: الوزارة لديها خطة لزيادة عدد المنافذ وتكثيف المعروض، كما نفتح مجموعة من المعارض والأسواق الجديدة، وزيادة المعروض لأكبر قدر ممكن، لافتًا إلى أن أسعار البيض يبلغ 120 جنيه للكرتونة.