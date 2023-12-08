الإنجيلية تناقش تعزيز فرص تبادل الخبرات في الحقوق الصحية لذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بدعم وشراكة هيئة الدياكونية، خلال الثلاثة أيام الماضية، في دبي بالإمارات العربية، فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز فرص التعلم والتشبيك وتبادل الخبرات حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الحقوق الصحية والصحة الإنجابية، بمشاركة وحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين والعاملين في مجال الإعاقة والصحة والتغير المناخي من 6 بلدان عربية من بينهم مصر، الأردن، لبنان، البحرين، المغرب، ومن الشارقة بدولة الإمارات العربية.

يأتي ذلك النشاط تزامنًا مع مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية في فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 28.

ومن ناحيتها قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية: "إن توصيات المؤتمر أجمعت على أهمية استمرار العمل الإقليمي على مستوى الوطن العربي، في تناول القضايا الخاصة بالصحة وبالصحة الإنجابية والتغير المناخي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت: كما تسعى الهيئة القبطية الإنجيلية والمشاركون في اللقاء إلى تعزيز التنسيق والتعاون وتفعيل الموارد لصالح تحسين نوعية الحياه للأشخاص ذوي الإعاقة فى كل البلدان العربية.



اقرأ أيضًا

الأرصاد: السحب وسقوط الأمطار الرعدية مستمرة على هذه المناطق

اضطراب الأحوال الجوية.. الأرصاد: هذه الأيام تشهد سقوط أمطار رعدية