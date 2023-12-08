إحباط صفقة مخدرات بـ3 ملايين جنيه في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقت قوات الشرطة القبض على عنصر إجرامي يتاجر في المواد المخدرة بالسلام.

المتهم حاول إعادة تصنيع وتدوير كميات من المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 10 كيلو جرامات – كمية لمخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الشادو وزنت كيلو جرام – كمية من الحشيش المخدر – 2 عبوة مؤثرة لعقار الكيتامين المخدر - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة - سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).

بمواجهته أيد ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,550,000 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.