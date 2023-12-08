إعلام عبري: نقل 40 مصابا جراء القتال في غزة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، أنه تم نقل 40 مصابا، جراء القتال في غزة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وفي سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديين بجروح خطيرة خلال عملية لإنقاذ الأسرى الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة.

وعرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف آليات العدو المتوغلة في عدد من محاور التقدم بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة للمعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في عدة أحياء بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو للجندي الإسرائيلي الأسير ساعر باروخ، قبل مقتله اليوم في غزة، إضافة إلى مشاهد من عملية إفشال عملية تحرير ه والتي كانت في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وقال الأسير الإسرائيلي في الفيديو الذي ظهر به قبل عدة أيام، أنه أُسر في السابع من أكتوبر، أي منذ نحو 40 يومًا حينها، ويبلغ من العمر 24 عامًا وطالب بالعودة إلى منزله.

وأشارت كتائب القسام، في بيان لها اليوم، أن قوة إسرائيلية حاولت التسلل في الثانية والنصف فجرًا، لمكان احتجاز الأسير عبر سيارة إسعاف، والتستر خلف المنظمات الإنسانية، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتم اكتشاف القوة والتعامل معها، ونتج عنها مقتل وإصابة عدد من أفراد القوة، إضافة إلى مقتل الجندي الأسير الإسرائيلي.

ومن جانبه، قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

وتابع أبو عبيدة: " مقاتلونا أفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير "ساعر باروخ"، أدت إلى مقتله إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة، بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة".

وأضاف أبو عبيدة: "كما استهدفوا القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق".

وأشار أبو عبيدة: "قواتنا أيضًا قامت بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" وأهداف أخرى".

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن مجاهديها تمكنوا من تفجير منزل تحصن فيه عشرات من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وقذيفة مضادة للأفراد، وبعدها هاجم المجاهدون المنزل بالأسلحة الرشاشة وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح في محور شرق خانيونس".