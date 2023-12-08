مباراة القرن.. الصين تهزم أمريكا 10/34

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة استقصائية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، فقدت ريادتها في العديد من العلوم والتقنيات، واحتلت الصين الصدارة عالميا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن دراسة استقصائية تشمل 2000 شخص يعملون في مجال متعلق بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، أن 75% من المشاركين يعتقدون أن الولايات المتحدة متخلفة في هذه الصناعات أو حتى أنها خسرت أمام المنافسة العالمية.

وقال 60% من المشاركين أن الصين تتصدر دول العالم بفارق كبير، وتتفوق على الولايات المتحدة في 34 من أصل 44 مجالا، بما في ذلك البطاريات الكهربائية، والبطاريات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والترددات الراديوية المتقدمة.

وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، تأخرت الولايات المتحدة عن دول أوروبا وشرق آسيا، حيث احتلت المرتبة 28 من بين 37 دولة مشاركة في القراءة والعلوم والرياضيات.

وسبق أن طالب نحو 200 من قادة شركات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك شركة مايكروسوفت وشركة إنتل، الإدارة الأمريكية، بزيادة الاستثمار في المجتمع العلمي في عام 2005، بسبب حجج مفادها أن البحث والتطوير كان راكدا طوال العقود الثلاثة الماضية.

ويعتمد التقرير الجديد على الحجج السابقة، قائلا إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الشعور بالرضا، ويجب أن تتخذ موقفا في البحث والتطوير، وإلا فإن الاستيلاء على قطاع التكنولوجيا والعلوم أصبح وشيكا.