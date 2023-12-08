مجسم شجرة الكريسماس.. ورش رسم "ثقافة جنوب سيناء" في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نفذ قصر ثقافة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، ورشتي رسم بعنوان "أعياد رأس السنة الميلادية"، في مدرسة الفيروز بحي النور، بهدف تعليم النشء فنون الرسم.

وجرى خلال الورشة الفنية الأولى رسم لوحات فنية باستخدام أقلام الرصاص والألوان والورق الأبيض. وتضمنت الورشة الفنية إنتاج مجسم لشجرة الكريسماس، باستخدام الورق الملون ومسدس الشمع وأقلام الرصاص والألوان، تدريب مرفت عدلى، مدرس أول تربية فنية بالمدرس، وتحت إشراف صفاء عمار، تعمل بثقافة شرم الشيخ.

كما جرى تنظيم الورش ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة، والتربية والتعليم، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.