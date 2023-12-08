شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مشاركة المصريين فى الانتخابات تحمل رسالة خاصة لأعداء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، جموع الشعب المصري للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية، التى ستجرى بعد غد الأحد ولمدة ثلاث أيام، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية تعكس صورة مصر أمام العالم، فى هذا الاستحقاق الدستوري .

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشاركة المصريين في الانتخابات تحمل رسالة لأعداء مصر أن المصريين على قلب رجل واحد دفاعا عن وطنهم خلف الدولة المصرية ودعم جهودها في كافة المجالات.

وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب على كل مصري ومصرية ، يصل إلى حد الفرض الذي لا يجوز التنصل منه مهما كانت الأسباب، حيث إن مصر تواجه العديد من التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية وبالتالي على الجميع أن يكون على مستوى المرحلة الراهنة.