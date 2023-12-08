شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"دفاع النواب" يحث المواطنون على المشاركة بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، علي أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل وتستمر حتى يوم الثلاثاء، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والإنجازات ومواصلة النجاحات التي تحققت علي أرض مصر الحبيبة خلال السنوات الـ 10 الأخيرة.

وقال النائب أحمد العوضي، خلال تصريحات صحفية، إن هناك من العديد من المشروعات التي تعد إنجازات لا مثيل لها، مثل مشروع قناة السويس والتوسعات الزراعية التي جعلت مصر في مكانة متقدمة، وكذلك المبادرات الوطنية التي تبناها مثل 100 مليون صحة وحياة كريمة التي طالت كل ربوع الجمهورية، بالإضافة الي إعادة مكانة مصر خارجياً وأصبح للدولة المصرية وزن عالميا وإقليميا ودولياً، لذا لابد من لاستكمال البناء ومسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة من أجل مستقبل أفضل لمصر وللمصريين .