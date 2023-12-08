"اكسيوس": أميركا لا تمنح إسرائيل مهلة محددة لوقف الحرب في غزة لكنها تشير إلى نفاد الوقت

نقل موقع "اكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي، أن "الولايات المتحدة لا تضغط على الفرامل أو تمنح إسرائيل مهلة محددة لوقف الحرب في غزة لكنها تشير إلى نفاد الوقت".

وطالبت "حماس"، مجلس الأمن وكل دول العالم بـ"وقف الحرب الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة قبل فوات الأوان"، معتبرة أن "القطاع يمر بمرحلة خطيرة على كافة المستويات، خاصة على المستوى الإنساني والإغاثي والغذائي والمائي والصحي".

في اليوم الـ63 من عدوانه على غزة، يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس "أشد مقاومة" منذ بداية الحرب، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، وأكدت وزارة الصحة بغزة أن "الحصيلة الإجمالية لشهداء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 17 ألفا، وأن عدد المصابين ارتفع إلى 46 ألفا".