"المنار": مدفعية الجيش الإسرائيلي تجدد قصفها لأطراف الناقورة وعلما الشعب وكونين وعيترون

أفاد مراسل "المنار"، أن "مدفعية العدو الإسرائيلي تجدد قصفها للأطراف الشرقية لبلدة الناقورة وأطراف علما الشعب وكونين وعيترون في جنوب لبنان".

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