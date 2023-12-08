الحاج حسن اطلق حملة تشجير المنية: حريصون كل الحرص على الاهتمام بمناطق المنية وعكار

أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حملة تشجير المنية من قصر بلدية دير عمار في حضور النواب أحمد الخير ، وليد البعريني، ومحمد سليمان، رؤساء بلديات برج اليهودية عامر عويك، دير عمار خالد الدهيبي، مركبتا بسام عطية، بحنين مصطفى وهبي ،رئيسة مصلحة الزراعة في طرابلس سونيا الأبيض، رئيسة جمعية أرطوسة كاتيا الخير، ومدعوين.
وشكر الحاج حسن، الحاضرين، على "حفاوة الإستقبال"، مشيرا الى أن "المسؤولين في بيروت حريصون كل الحرص على الاهتمام بمناطق المنية وعكار"، مثنيا على "الدور الذي يلعبه نواب هذه المناطق في بيروت لتحصيل حقوقها".
بدورها اكدت رئيسة جمعية "ارطوسا" كاتيا الخير، أن "المساحات الخضراء والغابات في لبنان، تتراجع نتيجة الحرائق والتوسع العمراني المفرط، ولا نبالغ اذا قلنا بأن المنية هي أكثر المناطق تضررا من النمو العمراني".
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