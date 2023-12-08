الجميل من أميركا: لضرورة حماية لبنان من الصراعات في المنطقة والدفع باتجاه تطبيق القرارات الدولية

ألقى رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، خلال تلبيته دعوة المعهد الأميركي- اللّبناني للسّياسات إلى عشاء، كلمةً شرح خلالها "التّطوّرات الحاصلة في المنطقة وخطورتها على ​لبنان​، في ظلّ الأوضاع الّتي يمرّ بها، من فقدان للسّيادة ومصادرة "​حزب الله​" للقرار السّيادي، وتعطيله للمؤسّسات وسير الحياة الدّيمقراطيّة، من خلال مصادرة ​الانتخابات الرئاسية​".

وشدّد على "ضرورة حماية لبنان من كلّ الصّراعات في المنطقة، والدّفع باتجاه تطبيق القرارات الدّوليّة، لاسيّما ​القرار 1701​ منعًا لامتداد الصّراع إلى الدّاخل اللّبناني"، مؤكّدًا أنّ "لبنان يحتاج إلى استعادة قراره ومؤسّساته بأقصى سرعة، لمواكبة التّسويات الّتي يمكن أن تحصل بعد انتهاء الصّراع، وضمان ألّا تأتي الحلول على حساب لبنان واللّبنانيّين".

حضر العشاء عضوا ​الكونغرس الأميركي​ داريل عيسى وماريانيت ميللر ميكس، الوزير السّابق ​جهاد أزعور​، مي ريحاني، عضوا المكتب السّياسي الكتائبي جويل بو عبود وابراهيم مرجي، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "الكتائب" مروان عبدالله، ممثّل جهاز العلاقات الخارجيّة في واشنطن زاهي أبي يونس، رئيس المعهد الأميركي اللّبناني للسّياسات بول الهندي واللّجنة الإداريّة.