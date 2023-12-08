استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسية فريديريك موندولوني، والمديرة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الجيوش الفرنسية اليس روفو مع وفد مرافق، بحضور السفير الفرنسي في لبنان يرفي ماغرو.
وبحث المجتمعون الأوضاع العامة في البلاد لا سيّما عند الحدود الجنوبية، وأكد أعضاء الوفد على "أهمية دور الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الراهنة".
وشكر قائد الجيش بدوره السلطات الفرنسية لدعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش التقى وفداً من وزارتَي الخارجية والدفاع الفرنسيتين وبحثوا الأوضاع العامة عند الحدود الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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