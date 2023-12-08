أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنه "في تاسعة البهاء قصفنا المدن المحتلة ومغتصبات الغلاف والمواقع العسكرية الصهيونية برشقات صاروخية". كذلك نشرت "سرايا القدس" مشاهد من "استهداف آليات العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": قصفنا المدن المحتلة ومغتصبات الغلاف ومواقع عسكرية إسرائيلية برشقات صاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.