وفاة 14 شخصًا وإصابة 18 آخرين نتيجة حريق داخل مبنى في سوران بمحافظة أربيل العراقية

أعلنت دائرة صحّة سوران في محافظة ​أربيل​ العراقيّة، "وفاة 14 شخصًا وإصابة 18 آخرين، نتيجة ​حريق​ اندلع داخل مبنى سكن داخلي للطلّاب والأساتذة في جامعة سوران". من جهتها، ذكرت مديريّة الدّفاع المدني في قضاء سوران، أنّ "الحريق اندلع في الطّبقتين الثّالثة والرّابعة"، مؤكّدةً أنّه "تمّت السّيطرة عليه". وأشارت إلى أنّ "مدينة سوران تبعد عن مركز محافظة أربيل قرابة 70 كيلومترًا، والمبنى كان يسكن فيه معلّمين من الرّجال والنّساء"، لافتةً إلى "إصابة 6 منتسبين من فرق الدّفاع المدني أثناء عمليّات الإطفاء والإنقاذ".

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