"أطباء بلا حدود": عدم تحرك مجلس الأمن يجعله شريكا في المجزرة الجارية بغزة

رأت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن "عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول الدائمة العضوية لاسيما الولايات المتحدة، يجعلها شريكا في المجزرة الجارية بغزة"، معتبرةً أن "هذا التقاعس أعطى رخصة قتل جماعي للرجال والنساء والأطفال".

ولفتت المنظمة، الى أنه "يتعين على المجلس أن يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار وضمان دخول غير مقيّد للمساعدات".

ويعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة طارئة بعد رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بعد شهرين من الحرب في غزة، ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قرار لوقف النار.