رأت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن "عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول الدائمة العضوية لاسيما الولايات المتحدة، يجعلها شريكا في المجزرة الجارية بغزة"، معتبرةً أن "هذا التقاعس أعطى رخصة قتل جماعي للرجال والنساء والأطفال".
ولفتت المنظمة، الى أنه "يتعين على المجلس أن يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار وضمان دخول غير مقيّد للمساعدات".
ويعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة طارئة بعد رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بعد شهرين من الحرب في غزة، ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قرار لوقف النار.
كانت هذه تفاصيل خبر "أطباء بلا حدود": عدم تحرك مجلس الأمن يجعله شريكا في المجزرة الجارية بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.