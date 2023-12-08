ماكرون حثَّ نتانياهو على فتح معبر "كرم أبو سالم" لإدخال المساعدات إلى غزة

حثَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على "فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة لإيصال المساعدات".

وذكرت الرئاسة الفرنسية، أن "ماكرون تحدث في مكالمة مع نتانياهو عن ضرورة حماية المدنيين في غزة وشدد على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكداً أنه على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للعنف الذي يرتكبه مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية".

يذكر أنه عبر معبر "كرم أبو سالم" كان يمر 60% من البضائع إلى القطاع الفلسطيني المحاصر قبل 7 تشرين الأول وبدء الحرب بين إسرائيل و"حماس".