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«القســ..ــام» توضح: كيف قتــ..ــلت نجل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في غزة؟

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مسئوليتها عن مقتل جال آيزنكوت، نجل عضو مجلس حرب الاحتلال، ورئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت، أمس الخميس، شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة "تليجرام"، إن مقاتيلها قاموا بتفخيخ مدخل نفق، شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة، بعبوة متفجرة مضادة للأفراد.

ولفتت كتائب القسام إلى أنه فور وصول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المكان، ومحاولتهم فتح باب النفق، تم تفجير العبوة، ما أدى إلى مقتل نجل آيزنكوت مع جنود آخرين، وتحقيق إصابات أخرى.

جدير بالذكر ان آيزنكوت تلقى نبأ مقتل ابنه، الذي يحمل رتبة رائد احتياط، في وحدة ماجلان، خلال جولة له لتفقد المعارك في المناطق الجنوبية، برفقة رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب بيني جانتس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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