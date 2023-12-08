انت الان تتابع خبر روسيا: "أوبك+" مستعد لاتخاذ قرار إذا تطلب السوق ذلك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نوفاك للصحفيين: "سنقوم بتحليل الوضع في سوق النفط، وسنتخذ القرارات المناسبة عند الضرورة".

واتفق تحالف أوبك+ الأسبوع الماضي على خفض طوعي للإمدادات بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا، تضمن تمديد الخفض الطوعي الحالي من السعودية وروسيا الذي يبلغ 1.3 مليون برميل يوميا لدعم سوق النفط الراكدة.



ويتجه خام برنت القياسي نحو انخفاض بنسبة 4.4 بالمئة في العقود الآجلة على مدار الأسبوع وكذلك يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض في العقود الآجلة 4.7 بالمئة خلال الأسبوع في أكبر خسائر في خمسة أسابيع.

وجاءت تصريحات نوفاك في أعقاب شكوك في أسواق النفط حول مدى الالتزام بتنفيذ الخفض الطوعي بالكامل.

ودعت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، أمس الخميس جميع أعضاء أوبك+ للانضمام إلى اتفاق لخفض الإنتاج لمصلحة الاقتصاد العالمي، بعد أيام فحسب من اجتماع احتدم فيه الخلاف بين أعضاء التحالف.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم الجمعة أيضا إن "وضع سوق النفط يتطلب اتخاذ قرارات مشتركة متفق عليها".

