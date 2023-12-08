الاتحاد الأوروبي: 125 مليون يورو مساعدات إنسانية للفلسطينيين

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

قالت المفوضية الأوروبية، أمس، إنها ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة أولية تبلغ 125 مليون يورو (134 مليون دولار) للفلسطينيين في عام 2024. وأضافت المفوضية أن هذه الأموال ستستخدم في دعم المنظمات الإغاثية في كل من غزة والضفة الغربية.

وذكرت في بيان: «مع مرور كل يوم، تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ونتيجة لذلك، حشدت المفوضية على وجه السرعة مجموعة كبيرة من أدوات الاستجابة التي تستخدمها في حالات الطوارئ، ومع تنظيم 30 رحلة جوية تحمل مواد إغاثية في المجمل، أُرسل بالفعل ألف طن من المساعدات إلى المحتاجين في غزة».

وفي سياق متصل، قال مسؤول أميركي كبير، إن إسرائيل وافقت، بناء على طلب الولايات المتحدة، على فتح معبر كرم أبو سالم فقط لفحص وتفتيش المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة عبر معبر رفح. وتبحث واشنطن مع الإسرائيليين منذ أسابيع إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم لتسريع عملية تفتيش شاحنات المساعدات.

ولم يذكر المسؤول الأميركي إطاراً زمنياً بشأن موعد فتح المعبر.