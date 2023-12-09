شكرا لقرائتكم خبر عن مقررو لجان الحوار الوطنى يدعون المواطنين للمشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مقررو لجان الحوار الوطني والمقررون المساعدون المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، مؤكدين على أن المشاركة واجب وطني لكل مواطنة ومواطن مصرى.

وأكد المقررون أن مصر تستحق أن تكون في منطقة مختلفة مما هي عليه، مضيفين أن هذا البلد تستحق أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في العالم.

وتابع مقررو لجان الحوار الوطنى والمقررون المساعدون: "أولى خطوات الإصلاح هي مشاركة أفراد الشعب في الانتخابات الرئاسية لاختيار المرشح الذى يرونه هو الأفضل".