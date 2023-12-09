شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات وإنجازات.. تعرف على جهود مصر فى مشروعات الطاقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل نجاحات وإنجازات الدولة المصرية في مواجهة تغير المناخ، حيث استثمرت مصر مؤخرًا بكثافة فى مشاريع الطاقة الخضراء، وتتمثل الجهود المصرية في مجالي البيئة وتغير المناخ عديدة ومتنوعة، وأبرزها استهداف توليد 42% من الكهرباء من تلك المصادر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأوضحت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أن الدولة تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، ولفتت أن مصر لديها فرصة ذهبية لتقديم نموذج لأولويات القارة الأفريقية والدول النامية، التي تعتبر ضحية التغيرات المناخية، دون أن تتسبب بها، وفي إطار المدن المستدامة يمكن أن تبرز مصر التقاليد المصرية في الحفاظ على البيئة والمدن نحو استشراف مستقبل صحي خال من الكربون وأكثر استدامة.