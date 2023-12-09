مجلس الأمن الدولي فشل بتمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة بعد "فيتو" أميركي

أخفق ​مجلس الأمن الدولي​ للمرّة الثّانية، بتمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النّار في ​غزة​، بعد استخدام ​الولايات المتحدة الأميركية​ حقّ النّقض (فيتو). وقد امتنعت بريطانيا عن التّصويت، فيما صوّت جميع أعضاء المجلس الآخرين لمشروع القرار.

وأشار نائب مندوبة الولايات المتّحدة في الأمم المتحدة، إلى أنّ "مشروع القرار منفصل عن الواقع، ولن يكون له أيّ تأثير على الأرض"، معلنًا "أنّنا نؤيّد تجديد الهدن الإنسانيّة لإطلاق الأسرى وإدخال المساعدات إلى غزة".