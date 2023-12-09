ماكرون سيدعو البابا فرنسيس إلى إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس بعد عام

أعلن الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، في تصريح تلفزيوني، أنّه سيدعو ​البابا فرنسيس​ إلى حفل إعادة افتتاح ​كاتدرائية نوتردام​ في ​باريس​، المقرّر بعد عام، أي في الثّامن من كانون الأوّل 2024. وأشار إلى أنّه "سيتمّ توجيه الدّعوة، ولكن ليس من حقّي أن أجيب بالنّيابة عنه".

وأشار، خلال زيارته ورشة التّرميم، إلى التّوجّه لإقامة زجاجيّات ملوّنة معاصرة في الكاتدرائية، لإضفاء "طابع القرن الحادي والعشرين" على الكاتدرائيّة، مؤكّدًا "أنّنا ملتزمون بالمواعيد النّهائيّة"، ولافتًا إلى أنّها "صورة رائعة للأمل ولفرنسا الّتي تعرف كيف تعيد البناء".

يُذكر أنّ في 15 نيسان 2019، دمّر حريق هائل الكاتدرائيّة، متسبّبًا بانهيار برجها الّذي صمّمه المهندس المعماري أوجين فيوليه لو دوك، في القرن التّاسع عشر أمام أعين الباريسيّين والسيّاح. وقبل الحريق، كانت الكاتدرائيّة تستقطب ما معدّله 12 مليون زائر كلّ عام.