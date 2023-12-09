الخارجية الفرنسية دانت موافقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر، عن إدانة "فرنسا بشدة لقرار إسرائيل السماح ببناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات في القدس الشرقية"، معتبرة أن "هذا الأمر يعرّض للخطر إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل".
وذكّرت لوجاندر بأن "الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي"، لافتةً الى أنه "من خلال الموافقة على مشاريع بناء مستوطنات جديدة، تقوّض الحكومة الإسرائيلية إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية وتعرض للخطر أفق حل الدولتين، وهو الحل الوحيد القادر على تلبية حق إسرائيل في الأمن والتطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولة".
ودعت السلطات الإسرائيلية إلى "العودة عن هذا القرار".
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