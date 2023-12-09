رئيس وزراء هنغاريا أكد رفضه انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: من أكثر الدول فسادًا بالعالم

أكّد رئيس الوزراء الهنغاري ​فيكتور أوربان​، أنّ "​أوكرانيا​ معروفة بكونها واحدة من أكثر الدّول فسادًا في العالم. إنّها مهزلة! لا يمكننا اتخاذ قرار بدء عمليّة مفاوضات انضمامها إلى ​الاتحاد الأوروبي​"، منبّهًا الفرنسيّين إلى "ما سيعنيه هذا الانضمام بالنّسبة إلى ​فرنسا​ على المستوى الاقتصادي".

ولفت، في مقابلة مع صحيفة "لوبوان" الفرنسيّة، قبل أيّام من التئام ​المجلس الأوروبي​ للبحث في ملف انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الأوروبيّة، إلى أنّ "كلّ عام، سيتعيّن عليكم دفع أكثر من 3,5 مليارات يورو إضافيّة في الموازنة المشتركة للاتحاد الأوروبي. إذا سمحتم للزّراعة الأوكرانيّة بالدّخول في النّظام الزّراعي الأوروبي، فستُدمّره في اليوم التّالي".

وشدّد أوربان على أنّ موقفه ثابت برفض انضمام أوكرانيا، لأنّ "أكثر من ثلثَي الرّأي العام الهنغاري يعارض فتح أيّ مفاوضات"، لكنّه أقرّ بأنّ "أوكرانيا تمرّ بصعوبات لأنّها تتعرّض للغزو الرّوسي، ومن المشروع أن يرسل لها المجلس الأوروبي برمّته إشارات جيّدة"، مثل إشارة "الشّراكة الاستراتيجية" مع الاتحاد، بدلًا من المفاوضات من أجل الانضمام.