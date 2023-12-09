بالخطأ.. «يديعوت أحرنوت»: الجيش الإسرائيلي يقــ..ــتل ويصيب العشرات من جنوده في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين في الحرب الدائرة في قطاع غزة بنيران "صديقة" من جيشهم.

وقالت الصحيفة العبرية إنه "في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفت مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، عن غير قصد، منزلا في قطاع غزة، كان يتحصن بداخله جنود إسرائيليون، ما أدى إلى مقتل أحدهم"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت الصحيفة: "احترامًا لرغبة عائلة الجندي المتوفى، الذي تم دفنه بالفعل، لم يتم الكشف عن هويته".

وأوضحت: "وقع الحادث عندما طلبت القوات البرية الإسرائيلية، دعما جويا من طياري مروحيات أباتشي ضد الإرهابيين القريبين الذين تم رصدهم. استجاب الطيارون للنداء، واستهدفوا عن طريق الخطأ المبنى الذي يأوي الجنود الإسرائيليين".

وتابعت "يديعوت أحرنوت": "حتى الآن، أدت النيران الصديقة والحوادث العملياتية أثناء العمليات البرية إلى إصابة أو مقتل العشرات من الجنود الإسرائيليين، واعترف الجيش بأن هذه الحوادث ترجع جزئيًا إلى الممارسات العملياتية المعيبة، والتي تم تصحيحها خلال وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى أنه "اعترافًا بالحساسية تجاه العائلات الثكلى والقتال المستمر، يقلل الجيش من التركيز على الخسائر الناجمة عن النيران الصديقة. ومع ذلك، أثناء وقف إطلاق النار، أجرى الجيش تحقيقات أولية متعددة في هذه الحوادث، ثم عقد جلسات استجواب وتبادل الدروس المستفادة مع العديد من القادة المشاركين في العمليات".

وأكملت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أفاد الجيش (الإسرائيلي) أنه خلال الحرب، كان هناك مستوى غير مسبوق من التعاون والدعم الجوي للقوات البرية، وقد تم تنفيذ أكثر من 10.000 ضربة دعم مباشر منذ بدء العمليات البرية، بناءً على طلبات قادة الكتائب والألوية. وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها هذه الضربات، فقد تم تنفيذ معظمها دون وقوع أي حادث".