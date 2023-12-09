«بلومبرج» تكشف عن خطة تعمل عليها السلطة الفلسطينية مع أمريكا بشأن غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن أن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسئولين أمريكيين على خطة، "لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".

وقال "اشتيه"، في تصريحات لوكالة "بلومبرج" الخميس، إن "النتيجة المفضلة للصراع هي أن تصبح حركة حماس التي تدير القطاع حاليا، شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وشدد على أن "الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين"، لافتا إلى أن "هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على حماس غير واقعي".

وأفادت وكالة "بلومبرج" بأن "إسرائيل تعهدت بالقضاء على حماس بعد أن نفذت عمليتها على بلدات إسرائيلية، في السابع من أكتوبر الماضي، ممّا أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 240 وفقا لإحصاءات إسرائيلية"؛ فيما تقول وزارة الصحة في قطاع غزة، إن "أكثر من 17170 فلسطينيا قتلوا وأصيب نحو 46 ألفا منذ بدأت إسرائيل قصف القطاع ردا على الهجوم".

وفي السياق، ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حيث قال: "حقيقة أن هذا هو ما تقترحه السلطة الفلسطينية تعزز فحسب سياستي وهي أن السلطة الفلسطينية ليست الحل".

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل اليوم الجمعة، عدوانه المتواصل منذ 63 يوما، على قطاع غزة المحاصر، عبر قصف كثيف استهدف القطاع، وحرب إبادة جماعية تطال مقومات الحياة، لا سيما في المناطق الشمالية.