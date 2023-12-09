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الولايات المتحدة تستخدم "الفيتو" ضد قرار مجلس الامن لوقف اطلاق النار في غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

واعتبر نائب المندوبة الأميركية روبرت وود أن "مشروع القرار "منفصل عن الواقع" و"لن يؤدي الى دفع الأمور قدما على الأرض".

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