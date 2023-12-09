313 شهيدا بقطاع غزة خلال الساعات الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17487 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، وفق روسيا اليوم.

وأشار المتحدث في إفادة صحفية إلى أن "المستشفيات في قطاع غزة استقبلت 313 شهيدا و558 جريحا خلال الساعات الماضية"، وأضاف "الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة خصوصا في أماكن النزوح".

وبسحب بيانات وزارة الصحة، لقي أكثر من 8000 طفل مصرعهم في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، و70% من الضحايا هم النساء والأطفال.

وسبق أن أكد المتحدث باسم الوزارة أن الإطار الطبي يواجه صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات، مضيفا أن القوات الإسرائيلية تتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.

وشدد على أن مساعي القوات الإسرائيلية في تصفية الخدمات الصحية في شمال غزة، سيكون لها تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى، موضحا أن الكوادر الطبية تحاول جاهدة إعادة تشغيل أي جزء من مجمع الشفاء الطبي خاصة الطوارئ، مؤكدا حاجتهم لدعم المؤسسات الدولية لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن نسبة الإشغال في مشافي غزة بلغت أكثر من 206%، مشيرا إلى أن المشفى المعمداني فقد القدرة الاستيعابية ولا يستطيع تقديم الخدمات الصحية.

وفي السياق ذاته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، بأنه تم تدمير أكثر من 100 مسجد وثلاث كنائس مسيحية نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في بيان نشرته قناة حركة "حماس" على "تلجرام": "في إطار العدوان المستمر على غزة، استهدفت القوات الإسرائيلية معظم المواقع التاريخية في القطاع الفلسطيني، حتى الآن، فتم تدمير 104 مساجد و3 كنائس تاريخية في القطاع”.