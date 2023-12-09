طوني خليفة ردًا عن شائعة ارتباطه بهيفاء وهبي: "يا ريت دة الحلم العربي"



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الإعلامي طوني خليفة على شائعة ارتباطه بالنجمة هيفاء وهبي، ومزح قائلًا: "ياريت.. ده الحلم العربي"، موضحًا أن زوجته اعتادت مثل هذه الشائعات المرتبط به.

وأوضح "خليفة"، خلال لقاءه مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، أن هذه الشائعة انتشرت قبل زواجه، وانتشرت بسبب جلوسه بجانب هيفاء وهبي في إحدى المناسبات، وتحولت لشائعة وانتشرت بكثرة.

وأشار إلى أنه تعرض للعديد من الشائعات، ولو كان له فرصة الارتباط بأخرى لم يكن ليختار الارتباط بهيفاء وهبي، مؤكدا أنه يحب عائلته ويحافظ عليها، ودائمًا كان علاقته في الوسط الفني لا تتخطى الصداقة.

وتابع: "فكرة زواجي من زوجتي الحالية استمر لـ9 سنوات قبل الزواج.. وهو ندمان على كل هذا الوقت بدونها".

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