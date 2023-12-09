مصر تقود مشروع جديد باللون الأزرق بمجلس الأمن من أجل وقف الحرب على غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن مصر تقود مشروع جديدا باللون الأزرق سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن كخيار جديد من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.

وتابع رياض منصور خلال مؤتمر صحفي من واشنطن الجمعة: "كارثة أن يمنع المجلس مرة أخرى من القيام بدوره في وقف الحرب على غزة لحماية أرواح ملايين الفلسطينيين، المئات يقتلون كل يوم في غزة في ظل صمت العالم وعجز مجلس الأمن والقاتل لا يبالي".

وأشار مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: "كيف يمكن تبرير رفض قرار يقضي بوقف حرب قتلت آلاف المدنيين وشردت الملايين، و سنبذل المزيد من الجهود لمحاسبة المسؤولين عن المجازر التي تحدث في غزة، وسوف نعود إلى الجمعية العام للأمم المتحدة للقيام بكل ما يمكن لوقف الحرب على غزة".

وأوضح مندوب فلسطين بمجلس الأمن: "من يرفض قرارا يقضي بوقف الحرب على غزة مصاب بالعمى ولا يرى حجم الكارثة الإنسانية هناك".

فشل مجلس الأمن الدولي، في تبني قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن، يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

واجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.