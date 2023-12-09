نشرة منتصف الليل| السيسي يتفقد أعمال تطوير طرق ومحاور بالقاهرة.. والأرصاد تحدد موعد سقوط الأمطار الغزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي: الدولة المصرية حريصة على تغيير شكل القاهرة الكبرى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص الدولة المصرية على تغيير شكل القاهرة الكبرى وحركتها عبر إنشاء طرق جديدة.

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حسام موافي يحذر مريض السكر من تورم القدمين

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، علاقة السكر بزيادة الوزن.

وقال الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن زيادة الوزن تصيب بنهجان شديد خاصة مع أقل مجهود، لافتا إلى أن أحد أسباب زيادة الوزن لمريض السكر هو الأنسولين.

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بالفيديو.. الأرصاد تحدد موعد سقوط أمطار غزيرة وتحذر المواطنين من الطقس

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن يومي الإثنين والثلاثاء سيشهدان اضطرابًا في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

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تبدأ من 250 جنيهًا.. أسعار بيع اللحوم البلدي بمنافذ وزارة الزراعة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح السلع بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

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وزير النقل: دخول برجي الإشارات الرئيسيين الخدمة بمحطتي رأس العش والرسوة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة رأس العش ومحطة الرسوة والمنطقة الأوتوماتيكية بين برجي التينة و رأس العش و المنطقة الأوتوماتيكية بين رأس العش و الرسوة بطول 25 كم في الخدمة، ودخول الخدمة عدد 10 موتور تحويلة و 48 سيمافور و 52 دائرة تراك.

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