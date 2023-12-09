الاستخدامات السلمية.. اتفاق جديد بين "المحطات النووية" و"مؤسسة الإمارات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وقعت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، بروتوكول تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذلك على هامش مشاركة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة في الدورة الثامنة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت مراسم جلسة التوقيع لبروتوكول التعاون تبادل الدكتور أمجد الوكيل النسخ الموقعة من البروتوكول مع محمد الحمادي- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وأعرب الطرفان عن سعادتهما بتوقيع البروتوكول، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتقدم بين الجانبين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في إطار العلاقات بين البلدين الشقيقتين في كافة المجالات.

وبروتوكول التعاون يفتح آفاق التعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك والمشغل للمحطة النووية الأولى بالضبعة على الأراضي المصرية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي بدء من محطات براكة كأول محطة للطاقة النووية في مرحلة التشغيل في العالم العربي، وصولاً إلى استكشاف فرص تطوير التقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة النووية.

وتتمحور أوجه التعاون بالبروتوكول حول العديد من الموضوعات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

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