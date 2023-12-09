"الإنتربول": توقيف 281 شخصا بجرائم اتجار بالبشر وفساد وإنقاذ 149 ضحية بعملية دولية

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، أنّ عملية "ستورم ميكرز 2" الّتي نفّذت بين 16 تشرين الأوّل الماضي و20 منه، ضدّ شبكات إجراميّة تجبر مهاجرين على العمل في مراكز للاحتيال السّيبراني، تمّ تنفيذها بالتّعاون مع 27 دولة، من بينها أنغولا، أستراليا، بنغلادش، بورما، كمبوديا، الإمارات، تركيا، تايلاند وفيتنام.
وأوضحت في بيان، أنّه تمّ توقيف 281 شخصًا يشتبه في ارتكابهم جرائم، لا سيّما الاتجار بالبشر والتّزوير والفساد، وتمّ أيضًا إنقاذ 149 ضحيّة"، مشيرةً إلى أنّ "كثيرًا ما يتمّ اجتذاب الضّحايا عبر إعلانات توظيف مزيّفة، وإجبارهم على ارتكاب عمليّات احتيال عبر الإنترنت". ولفتت إلى أنّهم يتعرّضون "للعنف الجسدي الفادح"، مركّزةً على أنّ هذه العمليّة تؤكّد تفاقم هذه الظّاهرة عالميًّا.
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