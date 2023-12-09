"سرايا القدس": استهداف تمركز قوة مشاة إسرائيلية بمحيط دوتان وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

ذكرت "سرايا القدس"- كتيبة جنين، أنّ "ضمن معركة "طوفان الأقصى"، تمكّنت مجموعاتنا في كتيبة جنين من استهداف تمركز قوّة مشاة في محيط مستوطنة دوتان، بصليات كثيفة من الرّصاص، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وتفجير عبوة شديدة الانفجار مضادّة للأفراد في سيّارة كانوا يستقلّونها".
وأفادت بـ"أنّنا قصفنا التّحشّدات العسكريّة وجنود العدو بقذائف الهاون، في مكان التمركز في جباليا، واستهدفنا ناقلة جند صهيونيّة بقذيفة (RPG)".
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